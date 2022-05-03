Kadro tamamlandı

En son fenomen dizi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan oyuncu Ceren Benderlioğlu'nun yeni projesi belli oldu. Oyuncu, İpek Filiz Yazıcı ve Atakan Hoşgören'in başrolünde yer alacağı 'İçimizdeki Ateş' dizisine dahil oldu. Nimet Erdem ve Veli Kaya'nın kaleme aldığı dizi ekibi önümüzdeki günlerde kamera karşısına geçerek sete çıkacak. Yapımın yönetmen koltuğunda Murat Onbul oturacak.