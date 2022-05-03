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Kadro tamamlandı
03 Mayıs 2022 Salı 10:02:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2022 Salı 12:13:00

Kadro tamamlandı

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En son fenomen dizi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan oyuncu Ceren Benderlioğlu'nun yeni projesi belli oldu.

En son fenomen dizi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan oyuncu Ceren Benderlioğlu'nun yeni projesi belli oldu. Oyuncu, İpek Filiz Yazıcı ve Atakan Hoşgören'in başrolünde yer alacağı 'İçimizdeki Ateş' dizisine dahil oldu. Nimet Erdem ve Veli Kaya'nın kaleme aldığı dizi ekibi önümüzdeki günlerde kamera karşısına geçerek sete çıkacak. Yapımın yönetmen koltuğunda Murat Onbul oturacak.

Etiketler : Kadro tamamlandı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ceren Benderlioğlu
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