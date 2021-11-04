Kadro tamamlandı

Hazırlık süreci 1 yıl süren 'Destan' dizisi izleyicisiyle buluşmak için geri sayım başladı. Çekimleri devam eden yapımın oyuncu kadrosu belli oldu. Başrolünü Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin yer aldığı dizide ayrıca Selim Bayraktar, Deniz Barut, Teoman Kumbaracıbaşı, Görkem Kanbolat Arslan, İpek Karapınar, Elif Doğan ve Şahin Ergüney yer alıyor. Yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği dizinin senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh, oturuyor. Yapımda Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkın konusu anlatılıyor.