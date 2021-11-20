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20 Kasım 2021 Cumartesi 21:03:00 - Güncelleme:20 Kasım 2021 Cumartesi 23:11:00

Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı! Sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama geldi

Kaynak: AA

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Muğla'da rahatsızlanan 72 yaşındaki ünlü sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de tedavi altına alındı. İnanır'ın bir süre yoğun bakımda kalacağı ve duruma göre ameliyat edilebileceği öğrenildi. Sanatçının sağlık durumuna ilişkin "Kadir İnanır'ı üniversitemiz hastanesinde misafir ediyoruz. Kendisinin durumu iyi olup, tetkikleri devam etmektedir." açıklaması yapıldı.

Muğla'da rahatsızlanan 72 yaşındaki ünlü sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.

Hastanenin yoğun bakımında kontrol altına alınan İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirtildi.

İnanır'ın bir süre yoğun bakımda kalacağı ve duruma göre ameliyat edilebileceği öğrenildi.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ

Pamukkale Üniversitesinin sosyal medya hesabından, sanatçının sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada ise "Kadir İnanır'ı üniversitemiz hastanesinde misafir ediyoruz. Kendisinin durumu iyi olup, tetkikleri devam etmektedir. Hekimlerimizin gözetimi altında bir müddet daha misafir edeceğiz. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : kadir inanır sanatçı magazin
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