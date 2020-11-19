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19 Kasım 2020 Perşembe 09:16:00 - Güncelleme:19 Kasım 2020 Perşembe 09:16:00

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti aşka geldi! Olmak istediği yer Neslihan'ın yanı

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Mutlu evlilikleriyle örnek çiftler arasında gösterilen Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti aşka geldi.

Kadir Doğulu, sosyal medyasından eşi Neslihan Atagül ile paylaşım yaptı. Gönderiye, 'Olmak istediğim yerdeyim' notu düştü. Neslihan Atagül de ‘Kahramanım’ notuyla Doğulu’ya olan sevgisini gözler önüne serdi.

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