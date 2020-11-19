Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti aşka geldi! Olmak istediği yer Neslihan'ın yanı

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti aşka geldi! Olmak istediği yer Neslihan'ın yanı

Kadir Doğulu, sosyal medyasından eşi Neslihan Atagül ile paylaşım yaptı. Gönderiye, 'Olmak istediğim yerdeyim' notu düştü. Neslihan Atagül de ‘Kahramanım’ notuyla Doğulu’ya olan sevgisini gözler önüne serdi.