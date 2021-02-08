08 Şubat 2021 Pazartesi 15:42:00 - Güncelleme:08 Şubat 2021 Pazartesi 16:48:00
Kadir Doğulu eşine bebek gibi bakıyor
Oyuncu Kadir Doğulu, geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle halsiz düşen ve 'İki adım atsam yoruluyorum' diyen eşi Neslihan Atagül'e gözü gibi bakıyor.
Oyuncu Kadir Doğulu, geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle halsiz düşen ve 'İki adım atsam yoruluyorum' diyen eşi Neslihan Atagül'e gözü gibi bakıyor. Kadir Doğulu, önceki gün eşine ayakkabılarını giydirdi. Atagül, o anları kalp emojisiyle paylaştı.