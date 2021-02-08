Kadir Doğulu eşine bebek gibi bakıyor

Kadir Doğulu eşine bebek gibi bakıyor

Oyuncu Kadir Doğulu, geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle halsiz düşen ve 'İki adım atsam yoruluyorum' diyen eşi Neslihan Atagül'e gözü gibi bakıyor. Kadir Doğulu, önceki gün eşine ayakkabılarını giydirdi. Atagül, o anları kalp emojisiyle paylaştı.