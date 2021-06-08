Kadınlar tarafından kandırıldım

Oyuncu Merve Çağıran'ı aldattığı için ayrıldıkları iddia edilen İsmail Hacıoğlu, sessizliğini bozdu. Ünlü isim, önceki gün diziden yayımladığı bir fotoğrafın altına "Bir adamı iki şey mahveder. Yavaş atlar, hızlı kadınlar" notunu düştü. Bir internet kullanıcısı ise aldatma haberleriyle gündem olan oyuncuya "Bir erkeği sevgilisini aldatmak mahveder" karşılığını verdi. Bunun üzerine boş durmayan Hacıoğlu da "Kadınlar tarafından kandırılmak da erkekleri mahveder'' paylaşımıyla hakkında çıkan iddialara manidar bir göndermede bulundu. İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kaya Kumarki'yi de Merve Çağıran ile aldattığı iddia edilmişti.