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23 Kasım 2021 Salı 10:00:00 - Güncelleme:23 Kasım 2021 Salı 10:00:00

Kadına şiddete dikkat çekti

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Sevcan Orhan, hayranlarıyla bir araya geldi. Şarkıcı, Kıbrıs'ta Colony Otel'de sahne aldı.

Sevcan Orhan, hayranlarıyla bir araya geldi. Şarkıcı, Kıbrıs'ta Colony Otel'de sahne aldı. Geniş repertuvarıyla dikkat çeken Orhan, sevenlerine hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir performans sergiledi. Sahnenin bir bölümünü katledilen kadınlara adayan Orhan, Sunam türküsünden önce çağrıda bulundu. Orhan, "Cennet anaların ayakları altındadır deyip daha sonra kadına zulmetmek yakışmaz bize. Burada bulunan tüm erkeklerden bir söz istiyorum. Artık kadına şiddet, hayvana şiddet, doğaya şiddet ayırmaksızın zulme karşı sesinizi daha fazla çıkaracaksınız" dedi. Şarkıcı, yaklaşık iki saat sahnede kaldı.

Etiketler : Kadına şiddete dikkat çekti Sevcan Orhan Colony Otel
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