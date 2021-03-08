  • BIST
    1539.85
  • Dolar
    7,6565
  • Euro
    9,0999
  • Altın
    416,2540
İstanbul
1 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Halkbank'tan kadın girişimcilere 100 bin liraya kadar finansal destek
Başkan Erdoğan: "Büyümede Çin'den sonra ikinci sıradayız"
'Allah'ı bilmezsem hiç olarak gideceğim'
Danimarkalı bakandan korkutan açıklama
"Kadınlar hayatın her alanında var"
Yunanistan'da büyük panik!
İsyan ettiren görüntülere tepkiler çığ gibi büyüyor
İmamoğlu'nun Akşener-Buldan paylaşımı İP'i gerdi
Rusya'ya 'dezenformasyon' suçlaması!
Yemen'de acı olay! 8 ölü 170 yaralı
Engelli çocukların ‘polis kimliği' mutluluğu
Dizi davul gibi şişti
Resimli terapi
Kayıp zamanın bekçisi
Oxford parası mezarlık kapısından
WhatsApp mesajları kendi kendine silinecek
Evde yatan hasta bakımını kolaylaştıran tüyolar
Sakiler'den yeni şarkı
Koruması yağmurdan korudu
Kadın sağlık çalışanlarını unutmadı
Bardaklar Yağmur'un atölyesinden
Saldırı sonrası ringde
46. yaşa HES kodlu merhaba
Köpek balıklarıyla kafessiz dalış
08 Mart 2021 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:08 Mart 2021 Pazartesi 12:00:00

Kadın sağlık çalışanlarını unutmadı

ABONE OL

Aslı Hünel, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kapsamında Neyad Başkanı Nilgün Diptaş ve Uz.Dr. Alborz Müşfiki ile Avrupa Şafak Hastanesi'nde çalışan kadın sağlık personellerine çiçek dağıttı.

Aslı Hünel, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kapsamında Neyad Başkanı Nilgün Diptaş ve Uz.Dr. Alborz Müşfiki ile Avrupa Şafak Hastanesi'nde çalışan kadın sağlık personellerine çiçek dağıttı. Pandemi döneminde büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarına teşekkür eden Aslı Hünel, " Onlara minnetarız. Bu dönemde bizler için hayatları pahasına çalıştılar. Bizim de önceliğimiz onlar oldu" dedi.

Etiketler : aslı hünel kadınlar günü sağlık çalışanları
O artık bambaşka Deniz

O artık bambaşka Deniz
Hedefi 25 kilo vermek

Hedefi 25 kilo vermek
Artık oyuncu değil heykeltıraş

Artık oyuncu değil heykeltıraş
Hakaret ettiğiniz kadın 5 bebek kaybetti

Hakaret ettiğiniz kadın 5 bebek kaybetti
Kadınlar korkmadan yaşasın

Kadınlar korkmadan yaşasın
Huzurlu ev arayışında

Huzurlu ev arayışında
Çocuk gelin son bulsun

Çocuk gelin son bulsun
Yeşilçam'ı anlatacaklar

Yeşilçam'ı anlatacaklar
Kadınlar için buluştular

Kadınlar için buluştular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER