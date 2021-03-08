Kadın sağlık çalışanlarını unutmadı

Aslı Hünel, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kapsamında Neyad Başkanı Nilgün Diptaş ve Uz.Dr. Alborz Müşfiki ile Avrupa Şafak Hastanesi'nde çalışan kadın sağlık personellerine çiçek dağıttı. Pandemi döneminde büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarına teşekkür eden Aslı Hünel, " Onlara minnetarız. Bu dönemde bizler için hayatları pahasına çalıştılar. Bizim de önceliğimiz onlar oldu" dedi.

