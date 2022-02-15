‘Kadın' Fransa'da

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran başrolünde Özge Özpirinci'nin yer aldığı 'Kadın' dizisi Fransa'da izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Yayınlandığı İspanya ve Arjantin'de yoğun ilgi gören dizi, Fransa'nın önde gelen kanallarından Lineer TV'de yayınlanacak. Bir kadının yaşam mücadelesini anlatan yapımda Özge'ye, Caner Cindoruk eşlik ediyor.





