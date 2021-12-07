Kaderimin Oyunu'nda Derya Uluğ sürprizi

Şarkıcı Derya Uluğ, dizilere göz kırptı. Popçu, başrollerini Akın Akınözü ve Öykü Kareyel'in paylaştığı 'Kaderimin Oyunu' adlı yapıma şarkı yaptı. Uluğ, sözü ve müziği Ender Gündüzlü ve Ümit Sergin'in yaptığı, aranjesi Metin Arıgül'e ait olan 'Sana Çıkıyor Yollar' adlı parçayı seslendirdi. NGM'nin yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosunu Gül Abus Semerci kaleme alıyor.