Kaderimin oyunu

Oyuncu Burcu Kıratlı, 7 yıl aradan sonra 'Her Aşk Biraz Komiktir' adlı tiyatro oyunuyla sahnelere döndü. Önceki akşam Trump AVM'de gösterilen oyunu, yaklaşık 560 kişi izledi. Sahne sonrası habercilerle sohbet eden Kıratlı, oyundaki rolünden bahsetti. Sinan Akçıl'la boşanma arifesinde olan Kıratlı, kendi hayatını oynadığını söyledi. Oyuncu, ''Oyun birbirini çok seven ama sürekli fikir ayrılıklarına düşen, çevredekilerin gazıyla boşanma sürecine giden ve tatlı kavgalar yaşayan çifti anlatıyor. Geçen provalarda oyuncu arkadaşlarımdan birine 'oynadığın oyun kaderindir' demiştim. Ben de onu yaşıyorum" dedi. Akçıl'la ilgili Kıratlı, "Birbirimize bir düşmanlığımız yada yaşattığımız kötü bir şey yok. Ama aşk bittiği zaman dost kalamıyorsun'' dedi. Oyunu izlemeye gelmeyen popçu, kulise çiçek göndererek oyuncuyu tebrik etti.

