Kabul etmediği roller çok tutuyor

'Masumlar Apartmanı' dizisinde yer alan Melisa Şenolsun kendisine gelen proje tekliflerinde beğenmediği rolleri kabul etmediği için sonradan çok pişman olduğunu söyledi. Şenolsun, "Doğadaki bütün yanlış kararları ben alıyorum gibi bir hisse kapılıyorum. Sürekli bir çok işten birini seçiyorum ve diğer işler yayınlanmaya başlayınca 'Evet yine harika bir karar aldım' diyorum çünkü ne zaman seçmediğim bir iş olsa kesin tutuyor ve o sezon ekranda fırtınalar estiriyor" dedi.