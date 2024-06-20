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20 Haziran 2024 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:20 Haziran 2024 Perşembe 08:00:00

Justin Timberlake'e kelepçeli gözaltı

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, ABD'de alkollü araç kullanırken polise yakalandı. Dur ihtarına uymayan ve alkolmetreyi üflemeyen Justin Timberlake kelepçelenerek gözaltına alındı.

Ünlü şarkıcı Justin Timberlake, ABD'nin Long Island bölgesinde alkollü araç kullanırken polise yakalandı.

ALKOLMETREYİ ÜFLEMEDİ

Dur ihtarına uymayan ve alkolmetreyi üflemeyi reddeden 43 yaşındaki Justin Timberlake kelepçelenerek gözaltına alındı.

GÖZLERİ KAN ÇANAĞI

Tutuklama raporunda, Justin Timberlake'in gözlerinin kan çanağı olduğu belirtildi.

SERBEST BIRAKILDI

Çıkarıldığı mahkemede kefaletsiz serbest bırakılan Timberlake'in 26 Temmuz'da dijital olarak Sag Harbor mahkemesine çıkması planlanıyor.

Etiketler : şarkıcı justin timberlake gözaltı tutuklama
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