Justin Timberlake'e kelepçeli gözaltı
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, ABD'de alkollü araç kullanırken polise yakalandı. Dur ihtarına uymayan ve alkolmetreyi üflemeyen Justin Timberlake kelepçelenerek gözaltına alındı.
Ünlü şarkıcı Justin Timberlake, ABD'nin Long Island bölgesinde alkollü araç kullanırken polise yakalandı.
ALKOLMETREYİ ÜFLEMEDİ
Dur ihtarına uymayan ve alkolmetreyi üflemeyi reddeden 43 yaşındaki Justin Timberlake kelepçelenerek gözaltına alındı.
GÖZLERİ KAN ÇANAĞI
Tutuklama raporunda, Justin Timberlake'in gözlerinin kan çanağı olduğu belirtildi.
SERBEST BIRAKILDI
Çıkarıldığı mahkemede kefaletsiz serbest bırakılan Timberlake'in 26 Temmuz'da dijital olarak Sag Harbor mahkemesine çıkması planlanıyor.