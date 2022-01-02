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02 Ocak 2022 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:02 Ocak 2022 Pazar 10:00:00

Justin bana yürüdü

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Aleyna Tilki yaptığı açıklamayla yılın son bombasına imza attı. Genç şarkıcı, Justin Bieber'ın Los Angeles'ta bir otelin lobisinde kendisine kur yaptığını iddia etti.

Aleyna Tilki yaptığı açıklamayla yılın son bombasına imza attı. Genç şarkıcı, Justin Bieber'ın Los Angeles'ta bir otelin lobisinde kendisine kur yaptığını iddia etti.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Enes Batur'un programında yaptığı açıklamalarla magazin gündemine damga vurdu. Tilki, Enes Batur'un "Sana DM'den yürüyen bir ünlü gösterir misin?" sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşırttı. Türkiye'de kendisine yürümeyen kimsenin kalmadığını ifade eden Tilki, yabancı ünlülerden örnek vermek isteyerek Los Angeles'ta bir otel lobisinde Justin Bieber'ın kendisine yürüdüğünü iddia etti. İlk başta Bieber'ın tanımadığını söyleyen Tilki, kalktıktan sonra iki kızın onunla fotoğraf çektirmek istediğini görünce olayın farkına vardığını ve kim olduğunun cevabını barmenden aldığını açıkladı. Tilki ayrıca yaşanan olayın Bieber evlenmeden önce yaşandığını da belirtti.

Etiketler : Justin bana yürüdü Aleyna Tilki Justin Bieber
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