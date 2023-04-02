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02 Nisan 2023 Pazar 17:34:00 - Güncelleme:02 Nisan 2023 Pazar 17:34:00

Jön olmak istemiyorum

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Oyuncu Selahattin Paşalı, jön ilan edilmesine tepki gösterdi.

Son dönemde yıldızı parlayan oyuncu Selahattin Paşalı, jön ilan edilmesine tepki gösterdi. Gökçe Bahadır'la birlikte 'Ömer' dizisinin başrolünde yer alan Paşalı jön olmak istemediğini söyledi. Oyuncu, "Biraz elin yüzün düzgün, hemen bir jön ilan ediliyorsun, yeni nesil jön. Bana kimse sormadı, ben jön olmak istemiyorum. Seçimlerimi de buna göre yapmaya çalışıyorum, çok uç birbirinden farklı karakterler" diye konuştu.

Etiketler : oyuncu selahattin paşalı jön

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