Jet bulamayınca uçağı kapattılar

Şeyma Subaşı, erkek arkadaşı Mohammed Alsaloussi ve kızı Melisa'yla birlikte gittiği Bali'deki tatilini bitirdi. Subaşı, Mısırlı erkek arkadaşının, özel jet bulamayınca bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın aldığını söyledi. Uçağı kapatarak sadece üç kişi yolculuk yapan Subaşı o anları da sosyal medyadan yayımladı

