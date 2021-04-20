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20 Nisan 2021 Salı 15:00:00 - Güncelleme:20 Nisan 2021 Salı 15:00:00

Jet bulamayınca uçağı kapattılar

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Şeyma Subaşı, erkek arkadaşı Mohammed Alsaloussi ve kızı Melisa'yla birlikte gittiği Bali'deki tatilini bitirdi.

Şeyma Subaşı, erkek arkadaşı Mohammed Alsaloussi ve kızı Melisa'yla birlikte gittiği Bali'deki tatilini bitirdi. Subaşı, Mısırlı erkek arkadaşının, özel jet bulamayınca bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın aldığını söyledi. Uçağı kapatarak sadece üç kişi yolculuk yapan Subaşı o anları da sosyal medyadan yayımladı

Etiketler : şeyma subaşı bali tatil mohammed alsaloussi
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