VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Konya'da bulunan mühimmat patladı: 1 ölü
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
Doğal gazda temmuz tarifesinde değişikliğe gidilmedi
e-Fatura'da yeni dönem: Kapsam genişletiliyor
Eskişehir'de otobüs devrildi: 35 yaralı
Türk vatandaşı 92 bin 500 kişi hacı oldu
01 Temmuz 2023 Cumartesi 07:32:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2023 Cumartesi 07:32:00

Jessica May yüzmeyi Türkiye'de öğreniyor

ABONE OL

Brezilyalı oyuncu Jessica May, tatilde denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Brezilyalı oyuncu Jessica May, KKTC'de tatil yapıyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken May, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Brezilya doğumlu olmasına rağmen yüzme bilmediğini söyleyen May, ''Brezilya'da okyanus var ve çok dalgalı, genelde sörf yapıyorlar, ben de korkuyorum ama acısını Türkiye'de çıkarıyorum. Türkiye'nin çok güzel denizi var ve yavaş yavaş yüzmeyi öğreniyorum" dedi. Eşi Hüseyin Kara ile evlilik yıldönümleri olduğunu belirten May, herhangi bir sürpriz beklemediğini şu sözlerle anlattı; ''Ben hayatta sürprizi beceremiyorum. Özel günlerimizde eşime ne hediye aldığımı günler öncesinden söylüyorum ama o beni çok şaşırtır" dedi.

Etiketler : jessica may yüzme oyuncu
Gazapizm'le yeniden

Gazapizm'le yeniden
Nişanladılar

Nişanladılar
Eşiyle kamera karşısında

Eşiyle kamera karşısında
Helallik istedi

Helallik istedi
Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu

Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu
Demet Şener'den İbrahim Kutluay'a 'tedavi' davası

Demet Şener'den İbrahim Kutluay'a 'tedavi' davası
Özkan Uğur'un ailesi dua istedi

Özkan Uğur'un ailesi dua istedi
Ah keşke tanınmasam!

Ah keşke tanınmasam!
Beş kitap okuyarak hazırlandım

Beş kitap okuyarak hazırlandım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX