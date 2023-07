Brezilyalı oyuncu Jessica May, KKTC'de tatil yapıyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken May, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Brezilya doğumlu olmasına rağmen yüzme bilmediğini söyleyen May, ''Brezilya'da okyanus var ve çok dalgalı, genelde sörf yapıyorlar, ben de korkuyorum ama acısını Türkiye'de çıkarıyorum. Türkiye'nin çok güzel denizi var ve yavaş yavaş yüzmeyi öğreniyorum" dedi. Eşi Hüseyin Kara ile evlilik yıldönümleri olduğunu belirten May, herhangi bir sürpriz beklemediğini şu sözlerle anlattı; ''Ben hayatta sürprizi beceremiyorum. Özel günlerimizde eşime ne hediye aldığımı günler öncesinden söylüyorum ama o beni çok şaşırtır" dedi.