Jason Statham'dan Türkiye paylaşımı

İngiliz yönetmen Guy Ritchie'nin yönetmenliğini üstlendiği filmin Doha'daki çekimlerinden bir kesitini sosyal medya hesabından paylaşan Jason Statham, ‘’İşe geri döndüm, Türkiye'de 2'nci hafta' ifadelerini kullandı. Statham'ın paylaşımı kısa sürede 3 milyona yakın görüntüleme aldı. Guy Ritchie de birinci hafta Doha'da çekimlerin olduğunu, ikinci hafta ise Türkiye'de gerçekleştiğini belirterek, set ortamındaki hallerinden görüntü paylaştı.