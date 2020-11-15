İzzet Yıldızhan'ın depremde zarar gören ofisinin bulunduğu bina için karar verildi!

İzmir’de depremden yıkılan binanın yanında bulunan ofisine yıkım kararı çıktığını söyleyen şarkıcı İzzet Yıldızhan, “Ofisimizin bulunduğu bina büyük hasar aldı. Alacaklarımızı ofisten aldık, sonrasında orası da yıkılacak” diye konuştu. Depremde yıkılan binanın enkazında arabasının kaldığı yönündeki soruya ise “Böyle şeyleri önemsemem, can önemli, 10 tane arabam enkazın altında kalsa ne olacak” dedi.