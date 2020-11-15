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15 Kasım 2020 Pazar 15:50:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 17:13:00

İzzet Yıldızhan'ın depremde zarar gören ofisinin bulunduğu bina için karar verildi!

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İzmir'de oteli bulunan İzzet Yıldızhan, iki günlüğüne işleri nedeniyle İstanbul'a geldi.

İzmir’de depremden yıkılan binanın yanında bulunan ofisine yıkım kararı çıktığını söyleyen şarkıcı İzzet Yıldızhan, “Ofisimizin bulunduğu bina büyük hasar aldı. Alacaklarımızı ofisten aldık, sonrasında orası da yıkılacak” diye konuştu. Depremde yıkılan binanın enkazında arabasının kaldığı yönündeki soruya ise “Böyle şeyleri önemsemem, can önemli, 10 tane arabam enkazın altında kalsa ne olacak” dedi.

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