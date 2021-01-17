17 Ocak 2021 Pazar 16:56:00 - Güncelleme:18 Ocak 2021 Pazartesi 16:29:00
İzzet Yıldızhan'dan sevenlerine müjde: Haziranda sahnedeyim
İzzet Yıldızhan, pandemi nedeniyle uzun süre ayrı kaldığı orkestra ekibiyle geçtiğimiz gün Bomonti'de prova yaptı.
"İşleyen demir pas tutmaz" atasözünü hatırlatan sanatçı İzzet Yıldızhan, "Pas tutmadım. Sürekli tek başına şarkı söylüyorum. Aşıların yapılmasıyla birlikte bu salgının kısa zaman içinde biteceğine inanıyorum. Allah'ın izniyle Haziran'da sahnede olacağım. Bu bi nevi haziran provası" diye konuştu.
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