"İşleyen demir pas tutmaz" atasözünü hatırlatan sanatçı İzzet Yıldızhan, "Pas tutmadım. Sürekli tek başına şarkı söylüyorum. Aşıların yapılmasıyla birlikte bu salgının kısa zaman içinde biteceğine inanıyorum. Allah'ın izniyle Haziran'da sahnede olacağım. Bu bi nevi haziran provası" diye konuştu.