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12 Aralık 2021 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:12 Aralık 2021 Pazar 12:00:00

izmir'de organik tarım zamanı

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İzmir'deki çiftlik evinde sebze ve meyve yetiştirmeye başlayan şarkıcı Zara, portakal bahçesinde organik tarıma başladı.

İzmir'deki çiftlik evinde sebze ve meyve yetiştirmeye başlayan şarkıcı Zara, portakal bahçesinde organik tarıma başladı. Portakal bahçesinde objektif karşısına geçen şarkıcı, Instagram hesabından fotoğraf paylaşıp altına da "Evrenin egosu yok, sonsuz saygıda; güneş 'Doğmam' demiyor, 'Çiçek açmam' demiyor, toprak 'Ürün vermem' demiyor" notunu düştü.

Etiketler : organik tarım İzmir Zara portakal bahçesi
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