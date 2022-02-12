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12 Şubat 2022 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:12 Şubat 2022 Cumartesi 15:00:00

İzmir'de ‘Dilber Ay' sevgisi

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Başrolünde Büşra Pekin'in yer aldığı 2019 yılında kalp krizi geçirerek vefat eden Dilber Ay'ın hayatını anlatan 'Dilber Ay'a İzmir'de özel gösterim yapıldı.

Başrolünde Büşra Pekin'in yer aldığı 2019 yılında kalp krizi geçirerek vefat eden Dilber Ay'ın hayatını anlatan 'Dilber Ay'a İzmir'de özel gösterim yapıldı. Gecede oyuncular Büşra Pekin, Nursel Köse ve Zeliha Kendirci'ye sinemaseverler tarafından büyük ilgi gösterildi. Film, vizyona girdiği ilk haftada gişede 131 bin 337 kişi tarafından izlendi.

Etiketler : izmir dilberay kalp krizi
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