İzlanda'da tanışma yemeği

Yönetmen Thor Saevarsson ile evlenme kararı alan Dilan Çiçek Deniz, yeni yılı sevgilisinin memleketinde karşılayacak. Önceki gün soluğu İzlanda'da alan ünlü oyuncu, Saevarsson'un ailesiyle de tanıştı.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz sene yeni bir aşka yelken açtığı İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan 10 gün önce sürpriz bir evlilik teklifi almıştı. Deniz, sevgilisine Boğaz Köprüsü'nde 'Evet' yanıtını vermişti. "Evlilik tarihi henüz belli değil. Zaten belli olursa siz öğrenirsiniz." açıklamasını yapan ikili, yeni yılı İzlanda'da karşılama kararı aldı. Önceki gün soluğu sevgilisinin memleketinde alan Dilan Çiçek Deniz, Saevarsson'ın ailesiyle tanışmayı da ihmal etmedi. Thor Saevarsson'un babasıyla birlikte objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, gönderisinde, "Hanımlar, beyler; kayınpeder..." notunu düştü. Deniz'in bir hayli neşeli olduğu da dikkatlerden kaçmadı. Deniz, sevgilisinin kardeşiyle de poz verdi. Ardından mutfağa giren ünlü isim, sevgilisinin yemek yaparken fotoğrafını paylaşıp altına da ''Saatlerdir yemek yapıyor iki gözümün çiçeği..." notuyla paylaştı.