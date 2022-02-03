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İyiyim sağlıklıyım
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Aşı sayesinde hafif atlattım
03 Şubat 2022 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:03 Şubat 2022 Perşembe 11:30:00

İyiyim sağlıklıyım

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Başrolünü İrem Helvacıoğlu'yla paylaştığı Disney Plus için hazırlanan 'Kaçış' dizisinde rol alan Engin Akyürek'in testi pozitif çıkmıştı.

Başrolünü İrem Helvacıoğlu'yla paylaştığı Disney Plus için hazırlanan 'Kaçış' dizisinde rol alan Engin Akyürek'in testi pozitif çıkmıştı. Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Akyürek, hayranlarına sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Hastalığı hafif atlattığını belirten oyuncu gönderisine, "İyiyim, herkese teşekkürler, sevgiler" notunu düştü. Akyürek, Kovid sürecinin sona ermesiyle birlikte sete çıkarak kamera karşısına geçecek.

Etiketler : İyiyim sağlıklıyım İrem Helvacıoğlu Disney Plus
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