İyiyim her şey yolunda

İyiyim her şey yolunda

Geçtiğimiz aylarda beyin damarında pıhtı oluşması nedeniyle Muğla'da bir hastaneye kaldırılarak ameliyat olan Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, sağlığına kavuştu. Zor günleri geride bırakan İnanır, önceki akşam Levazım'da objektiflere yansıdı. Sağlık durumu hakkında habercilere bilgi veren usta isim, "İyiyim her şey yolunda" dedikten sonra evinin yolunu tuttu.