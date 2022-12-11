İyilik için Kanada'ya gitti

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, dünyada temiz suya ulaşamayan topluluklar için başlatılan 'temiz içme suyu' kampanyasının tanıtım yüzü oldu. Kanada Müslümanları'nca kurulan en eski insani yardım kuruluşlarından biri olan Human Concern International'in (HCI) davetlisi olarak Kanada'ya giden Düzyatan, HCI CEO'su Mahmuda Khan ve Liberal Parti Toronto Milletvekili Iqra Khalid'le başkent Ottawa'da bir araya geldi. Kanada Federal Parlamento binasındaki Ulusal Basın Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Düzyatan, "Küresel bir platforma sahip birçok kişi gibi ben de dünya çapında iklim değişikliğinin etkileri hakkında farkındalık yaratmaya kararlıyım'' dedi.