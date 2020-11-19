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19 Kasım 2020 Perşembe 13:04:00 - Güncelleme:19 Kasım 2020 Perşembe 13:04:00

İyilik 'Hadise'si... Ünlü şarkıcı yardım dağıttı

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Şarkıcı Hadise, pandemi süresi boyunca anlaşması olan kıyafet firmalarından aldığı yardımları ihtiyacı olanlara dağıttı.

Ünlü popçu Hadise'nin belirlediği yardıma muhtaç ailelere de yanında çalışanlar aracılığı ile her ay düzenli olarak yüklü miktarda erzak alışverişi yaptığı ortaya çıktı.

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