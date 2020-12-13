İyileşti spora koştu

15 günlük tedavi süresi boyunca dinlendiğini ifade eden İskenderoğlu, “Tedavi sürecinde ilk günleri çok halsiz geçirdim daha sonraki günlerde ilaçlar ile kendimi toparladım ancak bu süre boyunca sürekli dinlendim ve spor yapamadım. Artık fırsat buldukça spor yapıyorum” dedi.