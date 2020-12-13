13 Aralık 2020 Pazar 20:03:00 - Güncelleme:14 Aralık 2020 Pazartesi 09:29:00
İyileşti spora koştu
Geçtiğimiz haftalarda koronovirüse yakalanan Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu, kendisini spora verdi.
15 günlük tedavi süresi boyunca dinlendiğini ifade eden İskenderoğlu, “Tedavi sürecinde ilk günleri çok halsiz geçirdim daha sonraki günlerde ilaçlar ile kendimi toparladım ancak bu süre boyunca sürekli dinlendim ve spor yapamadım. Artık fırsat buldukça spor yapıyorum” dedi.
- İyileşti spora koştu
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