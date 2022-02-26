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26 Şubat 2022 Cumartesi 13:00:00 - Güncelleme:26 Şubat 2022 Cumartesi 13:00:00

İyi ki o telefonu duydum

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Sıla, Yeni Türkü'nün 22 müzisyen tarafından yeniden yorumlanan 'Yeni Türkü Zamansız' tribüte albümünde yer aldı.

Sıla, Yeni Türkü'nün 22 müzisyen tarafından yeniden yorumlanan 'Yeni Türkü Zamansız' tribüte albümünde yer aldı. Şarkıcı 'Fırtına' şarkısını kendine has yorumladı. Albümle ilgili duygularını paylaşan Sıla, "İyi ki Derya Köroğlu'nun o telefonunu duydum, iyi ki düşündüğüm şarkı yerine "Sıla'ya bu şarkı çok yakışır" diyen Murathan Mungan'a uydum. Akasya kokulu sabahlarımı geri verdiniz bana" dedi.

Etiketler : sıla yeni türkü yeni türkü zamansız
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