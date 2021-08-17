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17 Ağustos 2021 Salı 14:00:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2021 Salı 14:00:00

‘İyi ki doğdun çiçeğim'

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Neslişah Alkoçlar-Engin Altan Düzyatan çiftinin küçük kızları Alara 3 yaşına girdi.

Neslişah Alkoçlar-Engin Altan Düzyatan çiftinin küçük kızları Alara 3 yaşına girdi. TRT'nin 'Barbaroslar' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkacak olan oyuncunun eşi Alkoçlar, sosyal medya hesabından kızı Alara ile bir karesini paylaşarak duygusal bir yazdı. Instagram hesabından Neslişah Alkoçlar, "Bir kadına en güzel hediyelerden biri nedir diye soracak olursanız ben, 'Bir kız çocuğu olması' derim! Benim güzel kızım nasıl bana hediye olduysan hayat da sana hediyeleriyle bonkör davransın. İyi ki doğdun çiçeğim" notunu yazdı.

Etiketler : Neslişah Alkoçlar Engin Altan Düzyatan Alara
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