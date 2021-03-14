Grup Lokomotif'in bas gitaristi Tansu Atak'ın oğlu Orkan Atak, Pardon isimli single çalışmasını piyasaya sürdü. 2021'in her ayında yeni bir single çıkarma hedefinin olduğunu belirten Atak, sonraki nesillere rol model olmayı amaçladığını da sözlerine ekledi. Orkan Atak, 'İyi insan iyi müzik'' dedi.

