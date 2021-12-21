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21 Aralık 2021 Salı 13:00:00 - Güncelleme:21 Aralık 2021 Salı 13:00:00

‘İyi Bir İşin Sırrı' kitapta

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Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, üçüncü kitabı 'İyi Bir İşin Sırrı'nı sanatseverlerin beğenisine sundu.

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, üçüncü kitabı 'İyi Bir İşin Sırrı'nı sanatseverlerin beğenisine sundu. Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak üç dilde basılan kitabın lansmanı Moskova'da yapıldı. İmza gününde Eraslan, "İş hayatımda edindiğim ve hayati değer taşıdığına inandığım tecrübelerimi, bu kitabımda ele aldım. Bilginin, her an ulaşılabilir bir olgu olduğuna inanıyorum. İş hayatında başarının sırrı bilgi paylaşımında" dedi.

Etiketler : Dosso Dossi Holding Yönetim Hikmet Eraslan İyi Bir İşin Sırrı
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