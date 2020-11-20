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Şebnem Bozoklu'dan botokssuz oyuncu alnı
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20 Kasım 2020 Cuma 15:45:00 - Güncelleme:20 Kasım 2020 Cuma 15:45:00

'İyi Aile Babası'nın Aslı'sı Şebnem Bozoklu'dan botokssuz oyuncu alnı

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‘İyi Aile Babası' dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Şebnem Bozoklu, yüzünde botoks olmadığını yaptığı mimiklerle takipçilerine kanıtladı.

Çağlar Çorumlu ile ‘İyi Aile Babası’ adlı dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Şebnem Bozoklu, yüzünde botoks olmadığını yaptığı mimiklerle takipçilerine kanıtladı. Oyuncu, ''İnanamayacağınız bir şey görmeye hazır mısınız?’ Botokssuz oyuncu alnı’’ yazarak sektörde herkesin botoks yapmasına göndermede bulundu.

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