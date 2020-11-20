Şebnem Bozoklu'dan botokssuz oyuncu alnı

Çağlar Çorumlu ile ‘İyi Aile Babası’ adlı dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Şebnem Bozoklu, yüzünde botoks olmadığını yaptığı mimiklerle takipçilerine kanıtladı. Oyuncu, ''İnanamayacağınız bir şey görmeye hazır mısınız?’ Botokssuz oyuncu alnı’’ yazarak sektörde herkesin botoks yapmasına göndermede bulundu.