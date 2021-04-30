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30 Nisan 2021 Cuma 10:27:00 - Güncelleme:30 Nisan 2021 Cuma 10:27:00

İtalyan gelin üzdü

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Can Yaman'a büyük şok! Yaman'ın bir süre önce evlilik teklifi ettiği İtalyan spiker Diletta Leotta, iş insanı Ryan Friedkin ile samimi bir şekilde görüntülendi.

Can Yaman'a büyük şok! Yaman'ın bir süre önce evlilik teklifi ettiği İtalyan spiker Diletta Leotta, iş insanı Ryan Friedkin ile samimi bir şekilde görüntülendi. İtalyan basınının geniş bir şekilde yer verdiği olay sonrası tüm gözler Yaman'a çevrildi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından Leotta ile fotoğraflarını silmedi ve yorumda bulunmadı.

Etiketler : can yaman evililik diletta leotta
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