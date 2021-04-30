İtalyan gelin üzdü

Can Yaman'a büyük şok! Yaman'ın bir süre önce evlilik teklifi ettiği İtalyan spiker Diletta Leotta, iş insanı Ryan Friedkin ile samimi bir şekilde görüntülendi. İtalyan basınının geniş bir şekilde yer verdiği olay sonrası tüm gözler Yaman'a çevrildi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından Leotta ile fotoğraflarını silmedi ve yorumda bulunmadı.

