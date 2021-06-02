İtalyan basını öve öve bitiremedi

Oyuncu Özge Gürel, Bay Yanlış dizisinin tekrarlarının yayınlandığı İtalya'da INpress magazine dergisinin konuğu oldu. Dergi Özge Gürel için hazırladığı haber dosyasında "Saflık ve sadelik mucizesinin adı Özge Gürel" ifadelerine yer verdi. Oyuncu, haberde zarifliğiyle Audrey Hepburn'a benzetildi.





