02 Haziran 2021 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:02 Haziran 2021 Çarşamba 17:00:00
İtalyan basını öve öve bitiremedi
Oyuncu Özge Gürel, Bay Yanlış dizisinin tekrarlarının yayınlandığı İtalya'da INpress magazine dergisinin konuğu oldu.
Oyuncu Özge Gürel, Bay Yanlış dizisinin tekrarlarının yayınlandığı İtalya'da INpress magazine dergisinin konuğu oldu. Dergi Özge Gürel için hazırladığı haber dosyasında "Saflık ve sadelik mucizesinin adı Özge Gürel" ifadelerine yer verdi. Oyuncu, haberde zarifliğiyle Audrey Hepburn'a benzetildi.