İtalya çıkarması

Yiğit Marcus Aral'dan ayrıldıktan sonra gönlünü işadamı Murat Kazancıoğlu'na kaptıran manken Şevval Şahin, aşk şarhosu! Kazancıoğlu'yla birlikte Italya'nın Capri adasında baş başa tatil yapan Şahin, sosyal medyadan renkli paylaşımlarda bulundu. Şahin, gönderisine yazdığı, "İtalya'da düğün yapmak gelecekte bir seçenek olabilir" notunu düştü. Modelin hayranları paylaşımına, "Biraz daha zorlasa sosyetik sevgilisine neredeyse evlilik teklif edecekmiş" yorumlarında bulundu.