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02 Mayıs 2023 Salı 17:49:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 17:49:00

İstiridyeyle imtihan

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Burcu Biricik eşi Emre Yetkin ile 3 günlüğüne Norveç tatiline çıktı. Oyuncu, Oslo'da ilk defa deneyimlediği istiridyeye verdiği tepkiyle dikkat çekti.

'Camdaki Kız' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Burcu Biricik eşi Emre Yetkin ve bir grup arkadaşıyla Norveç'in Oslo kentinde tatile gitti. 3 günlüğüne romantik bir gezi yapan çift, sosyal medya hesaplarında aşk dolu paylaşımlar yaptı. Birbirlerine olan aşklarını sürekli dile getiren çiften Yetkin eşini öpmeye doyamadı. Burcu Biricik ve eşi şehrin ikonik simgelerini gün boyu dolaşarak keşfetti. Emre Yetkin eşi Burcu Biricik'e istiridye yedirmek istedi. Yetkin, arkadaşlarının ısrarıyla Biricik'i ikna etti. Tadımdan önce panikleyen Biricik, istiridyeyi çiğnediği an midesi bulandı. Kusmamak için kendini zor tutan oyuncu şekilden şekle girerken eşi de o anları kayda aldı. Kendinden geçen oyuncu, bir süre oturarak soluklanırken arkadaşları da gülme krizine girdi.

Etiketler : camdaki kız burcu biricik emre yetkin
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