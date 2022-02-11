İstinaf davasında hakaret sayıldı

Şarkıcı Gülben Ergen'in cep telefonuna hakaret ve tehdit içerikli mesajlar attıkları iddiasıyla yargılandığı davadan beraat eden eski eşi Erhan Çelik'i İstinaf Mahkemesi suçlu buldu. 2017 yılında açılan davada suçu işleyen kişinin Erhan Çelik'in asistanı olmadığına karar verildi. Çelik'in 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 6 bin lira adli para ödeyerek cezalandırılmasına karar verildi.

Neslihan KESKİN