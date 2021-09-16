İşte Roman Bebek

Şarkıcı Can Bonomo ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Öykü Karayel, 5 aylık oğlu Roman'ın yüzünü ilk kez gösterdi. Ailecek tatile çıkan çift, eğlenceli karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Can Bonomo eşi Öykü Karayel ve oğlu Roman'ın olduğu gönderisinin altına, "Canlarım benim, canım ailem. Kuşlar konsun yollarınıza. Melekler korusun sizi" ifadelerini kullandı.

