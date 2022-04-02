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02 Nisan 2022 Cumartesi 18:41:00 - Güncelleme:02 Nisan 2022 Cumartesi 18:41:00

İstanbul'da film çekecek

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Fransız oyuncu Samy Naceri, Türkiye- Fransız ortak yapımı bir filmde rol alacak.

Çekimler için İstanbul'a gelen oyuncu, proje hakkında bilgi verdi. İstanbul'a hayran kaldığını söyleyen Naceri, "İstanbul, bir film için gerekli olan her türlü dekora sahip. Bu şehirde çekilecek bir filmde oynayacak olduğumdan mutluyum" dedi. Fransız oyuncu, bazı Avrupalılar'ın Türkiye hakkında önyargılarının hâlâ devam ettiğine dikkat çekerek, ''Bazı ön yargıları kırmak adına, filmin bir katkısı olacağına eminim" dedi.

Etiketler : naceri samy naceri istanbul film
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