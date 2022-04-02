İstanbul'da film çekecek

Çekimler için İstanbul'a gelen oyuncu, proje hakkında bilgi verdi. İstanbul'a hayran kaldığını söyleyen Naceri, "İstanbul, bir film için gerekli olan her türlü dekora sahip. Bu şehirde çekilecek bir filmde oynayacak olduğumdan mutluyum" dedi. Fransız oyuncu, bazı Avrupalılar'ın Türkiye hakkında önyargılarının hâlâ devam ettiğine dikkat çekerek, ''Bazı ön yargıları kırmak adına, filmin bir katkısı olacağına eminim" dedi.