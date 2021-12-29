İstanbul'da bir yıldız

Beyonce ile hayata geçirdiği çalışmalarla sükse yapan Fransız şarkıcı Willy William, İstanbul'a geldi. William, Fahri Cabri Sinan Siner ve Gizem Şahin'in organizatörlüğünde konser verdi. Türkiye'ye daha önce birkaç kez geldiğini ve ülkemizi çok sevdiğini dile getiren sanatçı, yanına gelen hiçbir hayranını kırmadı.

