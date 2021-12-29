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29 Aralık 2021 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:29 Aralık 2021 Çarşamba 14:30:00

İstanbul'da bir yıldız

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Beyonce ile hayata geçirdiği çalışmalarla sükse yapan Fransız şarkıcı Willy William, İstanbul'a geldi.

Beyonce ile hayata geçirdiği çalışmalarla sükse yapan Fransız şarkıcı Willy William, İstanbul'a geldi. William, Fahri Cabri Sinan Siner ve Gizem Şahin'in organizatörlüğünde konser verdi. Türkiye'ye daha önce birkaç kez geldiğini ve ülkemizi çok sevdiğini dile getiren sanatçı, yanına gelen hiçbir hayranını kırmadı.

Etiketler : Beyonce İstanbul Willy William
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