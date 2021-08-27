27 Ağustos 2021 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2021 Cuma 13:00:00
İstanbul'a geldiler
Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Zorlu'da görüntülendi.
Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Zorlu'da görüntülendi. Çift, Bodrum tatillerinin ardından soluğu İstanbul'da aldı. Baş başa romantik bir yemek yiyen ikilinin bol kahkahalı keyifli sohbetleri dikkatlerden kaçmadı. Çıkışta yoğun ilgiyle karşılaşan Subaşı, yanına gelenleri kırmayarak fotoğraf çektirdi.