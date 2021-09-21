İstanbul müziğe doyacak

Grammy ödüllü DJ ve prodüktör Paul Van Dyk, 6 yıl aradan sonra İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. 25 Eylül'de Life Park'ta gerçekleşecek olan konserde ünlü DJ'ye sahnede Johan Gielen eşlik edecek. TFS Events ev sahipliğinde gerçekleşecek organizsyonda aynı zamanda Jordi, Alex Macris, Arman Bercin, Edyra, Kaan Gokman, Onur Yıldız, Sab ve Yellow Space gibi ünlü isimler de performans sergileyecek.