İstanbul metale doyacak

Dünyaca ünlü metal grupları Sepultura, God Dethroned, Suicidal Angels, Necrophobic'in de aralarında olduğu isimlerin sahne alacağı Milyonfest Metal Kampı için geri sayım başladı. Etkinlik İstanbul Sarıyer'deki Milyon Beach Kilyos'ta 1-2-3 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Festivalde aynı zamanda Tunuslu progressive metal grubu Carthagods, Türk metal gruplarından Pentagram, Black Tooth,Nekropsi, Sülfür Ensemble'ın da aralarında olduğu metal müziğin sevilen isimleri konser verecek.