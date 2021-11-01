İstanbul hatırası

Birkaç gündür Türkiye'de bulunan popçu Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ile İstanbul Boğazı'na karşı bir fotoğraf çektirdi. Instagram hesabından fotoğrafı paylaşan Tarkan, altına romantik ifadeler içeren sözler yazdı. Tarkan, paylaşımının altına bir yanında can Pınar'ı diğer yanında ise eşsiz İstanbul Boğazı olduğunu belirterek, 'Dün gece yoktu benden daha bahtiyarı..' ifadelerini kullanırken aynı zamanda aşk adamı olarak arada romantik olmazsam olmaz dedi.