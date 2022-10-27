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27 Ekim 2022 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:27 Ekim 2022 Perşembe 15:30:00

İspanya'dan Harbiye'ye

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Şarkıcı Sıla sanat hayatındaki 15'inci yılını Harbiye Açıkhava'da verdiği konserle kutladı.

Şarkıcı Sıla sanat hayatındaki 15'inci yılını Harbiye Açıkhava'da verdiği konserle kutladı. Üçüncü kez sevenleriyle bir araya gelen Sıla, dünden bugüne kadar olan eserlerini seslendirdi. Sıla'yı dinlemeye gelenler arasında oyuncu sevgilisi İlker Kaleli de vardı. Kaleli, konseri İspanyol Antenna 3 televizyonu için çekilecek 'La Passion Turca' adlı dizideki rol arkadaşı Meggy Civantos ve İspanyol ekip arkadaşlarıyla birlikte izledi.

Etiketler : sıla konser harbiye
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