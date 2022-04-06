'Sen Çal Kapımı' dizisiyle yurtdışında hatırı sayılır hayran kitlesi bulunan Kerem Bürsin, İspanya'da ödüllendi. Oyuncu, Telenovela Es isimli internet sitesi tarafından düzenlenen oylamada 'En İyi Pembe Dizi Erkek Oyuncu'su seçildi. Bürsin, oylamada 675 binden fazla kişiyle oyların yüzde 60'ını aldı. Kategoride Can Yaman oyların yüzde 35'ini, Furkan Andıç ise yüzde 5'ini aldı.