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06 Haziran 2022 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:06 Haziran 2022 Pazartesi 10:30:00

İşleri geri çevirmiyorum

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Şarkıcı Hülya Avşar, KKTC'de sahne aldı. Siyah şıklığıyla dikkat çeken Avşar Kızı, samimi olan ilginin kendisini rahatsız etmediğini söyledi.

Şarkıcı Hülya Avşar, KKTC'de sahne aldı. Siyah şıklığıyla dikkat çeken Avşar Kızı, samimi olan ilginin kendisini rahatsız etmediğini söyledi. Avşar, ''Abartı olamadığı sürece ilgiden rahatsız olmuyorum. Onun dışında her kadın güzel sözden hoşlanır. Bizim mesleğimizde mesela başka bir erkekten güzel söz duymasam bile boşluk hissetmiyorum. Çünkü sürekli iltifat geliyor" dedi. Yoğun bir konser maratonunun olduğunu söyleyen Avşar, "İçeride onun hesabını yapıyorduk. Yoğunluktan Ayvalık'a gidemiyorum. Ama çalışmak güzel bir şey... Bana uyan her işi mümkün olduğu kadar geri çevirmek istemiyorum'' dedi.

Etiketler : İşleri geri çevirmiyorum KKTC Hülya Avşar
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