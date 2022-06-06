İşleri geri çevirmiyorum

Şarkıcı Hülya Avşar, KKTC'de sahne aldı. Siyah şıklığıyla dikkat çeken Avşar Kızı, samimi olan ilginin kendisini rahatsız etmediğini söyledi. Avşar, ''Abartı olamadığı sürece ilgiden rahatsız olmuyorum. Onun dışında her kadın güzel sözden hoşlanır. Bizim mesleğimizde mesela başka bir erkekten güzel söz duymasam bile boşluk hissetmiyorum. Çünkü sürekli iltifat geliyor" dedi. Yoğun bir konser maratonunun olduğunu söyleyen Avşar, "İçeride onun hesabını yapıyorduk. Yoğunluktan Ayvalık'a gidemiyorum. Ama çalışmak güzel bir şey... Bana uyan her işi mümkün olduğu kadar geri çevirmek istemiyorum'' dedi.