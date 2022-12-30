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30 Aralık 2022 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 12:30:00

İşin Aslı VIP

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Aslı Hünel kendini ödüllendirdi.

'Gelin Evi' programının sunucusu Aslı Hünel kendini ödüllendirdi. Şarkıcı, yeni yıl hediyesi olarak altına son model VIP minibüs aldı. Minibüsünü özel olarak dizayn ettiren Hünel, içerisine iki televizyon, buzdolabı, kahve makinesi, uydu anteni, Apple TV'nin bulunduğu aracı ve elbise askılığından özel takı bölümüne kadar tasarlattı. Televizyon programı çekimleri nedeniyle zamanının çoğunun yollarda geçtiğine söyleyen Hünel, "Hayatım yollarda geçiyor resmen, ben de kendime 'yürüyen bir ev' yaptırdım" dedi.

Etiketler : gelin evi aslı hünel minibüs
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