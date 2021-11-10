İsim zaferi

'Kardeşlerim' adlı dizide 'Talya' rolünü canladıran İrem Salman, nüfus kaydında 'İrem' olarak geçen isminin 'Lilya İrem' olarak değiştirilmesi için açtığı davayı kazandı. Mahkeme, oyuncunun nüfusta 'İrem' olarak geçen isminin 'Lilya İrem' olarak değiştirilmesine karar verdi.

Neslihan KESKİN